Çankırı'da 37'nci Ahilik Haftası kutlandı

ÇANKIRI’da, '37’inci Ahilik Haftası Yaran Kültürü Kutlamaları' etkinliği düzenlendi.

23-29 Eylül tarihleri arasında kutlanan 37’inci Ahilik Haftası Yaran Kültürü Kutlamaları, Büyük Cami’de sabah namazı kılınması ile başladı. Bölgedeki esnafın dükkan açılışına eşlik edilerek hayırlı kazançlar dilendi ve bereket duaları okundu. Vatandaşlara da ahilik çorbası ikram edildi. Karatekin Parkı ile Elif Caddesi üzerinde ahi pilavı ve helva ikramı sonrasında şehir merkezinde esnaf ziyareti yapıldı. Atatürk Anıtına çelenk sunumu sonrasında program kent meydanında devam etti.