Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da 37'nci Ahilik Haftası kutlandı

        ÇANKIRI'da, '37'inci Ahilik Haftası Yaran Kültürü Kutlamaları' etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 21:12 Güncelleme: 25.09.2024 - 21:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da 37'nci Ahilik Haftası kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANKIRI’da, '37’inci Ahilik Haftası Yaran Kültürü Kutlamaları' etkinliği düzenlendi.

        23-29 Eylül tarihleri arasında kutlanan 37’inci Ahilik Haftası Yaran Kültürü Kutlamaları, Büyük Cami’de sabah namazı kılınması ile başladı. Bölgedeki esnafın dükkan açılışına eşlik edilerek hayırlı kazançlar dilendi ve bereket duaları okundu. Vatandaşlara da ahilik çorbası ikram edildi. Karatekin Parkı ile Elif Caddesi üzerinde ahi pilavı ve helva ikramı sonrasında şehir merkezinde esnaf ziyareti yapıldı. Atatürk Anıtına çelenk sunumu sonrasında program kent meydanında devam etti.

        Programda konuşma yapan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Osman Karadeniz, ahiliğin önemine değinerek, 37’nci ahilik haftasını kutladı. MHP Milletvekili Pelin Yılık’ın da konuşma yapmasının ardından yaran ve tiyatro gösterisi sunuldu.

        Etkinliklere, Vali Mustafa Fırat Taşolar, MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Savcısı Huzeyfe Yücedağ, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Program, yılın çırağı, kalfası ve ahisine ödül verilmesinin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile "mutabık" değil
        ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile "mutabık" değil
        Kurtulmuş, Putin ile görüştü
        Kurtulmuş, Putin ile görüştü
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        'Dünya katliama yeterli tepkiyi veremedi'
        'Dünya katliama yeterli tepkiyi veremedi'
        Bronckhorst: Gücümüzü göstereceğiz!
        Bronckhorst: Gücümüzü göstereceğiz!
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        "Kerem'in gelişi büyük yankı uyandırdı!"
        "Kerem'in gelişi büyük yankı uyandırdı!"
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni tutuklandı
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni tutuklandı
        Çin'den yoksullara nakit desteği
        Çin'den yoksullara nakit desteği
        25 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        25 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Google, Microsoft'u şikayet etti: Rekabete aykırı
        Google, Microsoft'u şikayet etti: Rekabete aykırı
        Çocukların sosyal medyada "problemli davranışları" 2018-2022'de yüzde 4 artış gösterdi
        Çocukların sosyal medyada "problemli davranışları" 2018-2022'de yüzde 4 artış gösterdi
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti
        İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...

        Benzer Haberler

        Çankırı'da 37. Ahilik Haftası ve Yaran Kültürü Kutlamaları yapıldı
        Çankırı'da 37. Ahilik Haftası ve Yaran Kültürü Kutlamaları yapıldı
        Çankırı Çorakyerler kazısında bu sezon en çok zürafa, fil ve gergedan fosil...
        Çankırı Çorakyerler kazısında bu sezon en çok zürafa, fil ve gergedan fosil...
        ÇAKÜ'nün ihtisas projeleri 6. Eser Analiz Kongresi'nde anlatıldı
        ÇAKÜ'nün ihtisas projeleri 6. Eser Analiz Kongresi'nde anlatıldı
        ÇAKÜ'den Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine iş birliği ziyareti
        ÇAKÜ'den Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine iş birliği ziyareti
        Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular; o anlar kamerada
        Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular; o anlar kamerada
        Çankırı'da yolda yürüyen 2 kişi kontrolden çıkan otomobilden son anda kurtu...
        Çankırı'da yolda yürüyen 2 kişi kontrolden çıkan otomobilden son anda kurtu...