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        Çankırı'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        ÇANKIRI'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla attığı kazada araçta bulunan Erol Kaçakoğlu ve eşi Necla Kaçakoğlu yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 00:31 Güncelleme: 15.11.2024 - 00:35
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        Çankırı'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        ÇANKIRI'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla attığı kazada araçta bulunan Erol Kaçakoğlu ve eşi Necla Kaçakoğlu yaralandı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Ilgaz İndağı mevkisinde meydana geldi. Kastamonu istikametine seyir halinde olan Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaçakoğlu idaresindeki 37 NC 365 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Kaçakoğlu çifti itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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