Başkent EDAŞ, yılın ilk 9 ayında Çankırı'da 2 binden fazla aydınlatma armatürüne bakım yaptı

BAŞKENT EDAŞ, yılın ilk 9 ayında Çankırı’da hizmet verdiği 2 bin 72 trafo, 2 bin 691 aydınlatma armatürü ve 10 bin 061 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir, kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla kapsamlı bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü. Şirket, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için de attığı adımlara devam ettiğini bildirdi.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin Ayedaş ve Toroslar EDAŞ ile birlikte üç elektrik dağıtım şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, yılın ilk 9 ayında Bartın’da yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü ve Yapraklı ilçelerinde toplamda 2 bin 691 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı. Bunun yanı sıra, 12 pano, 27 trafo ve 21 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 750 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.