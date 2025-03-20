Bakan Kacır: 2 bin 490 teknoloji girişiminin kurulmasına öncülük ettik (2)

AKPARTİ İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çankırı Teknokent açılışının ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl Başkanı Koray Erdoğan ve partililer tarafından karşılanan Bakan Kacır, Erdoğan ve İl Başkanlığı yöneticileri ile görüştü.

Burada partililere seslenen Bakan Kacır, savunma sanayisinde yerlilik oranının arttığını belirterek, "Bugün bütün dünyanın dikkatle takip ettiği, dostlarımızın takdirle, bazılarının da merakla izlediği bir süreci yaşıyor Türkiye. Türkiye savunma sanayisinde yerli ürünlerinin payını yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkardı. Halihazırda Avrupa Birliği'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığı halen yüzde 80 düzeyinde. Biz dışa bağımlılığımızı yüzde 20'ler düzeyine düşürmeyi başardık. Kritik platformlarını kendi imkanlarıyla kendi öz evlatlarının alın teriyle geliştiren, üreten bir ülke haline geldik" ifadelerini kullandı.

Organize sanayi bölgesi (OSB) sayılarının ve çalışan sayısının arttığını ifade eden Bakan Kacır, "Bugün organize sanayi bölgelerimizin sayısı 366'ya erişti. AK Parti iktidara geldiğinde OSB'lerde çalışan sayısı 415 bindi, bugün 2 milyon 700 bin kardeşimiz Türkiye'nin organize sanayi bölgelerinde üretim gücünü teşkil ediyor. Biz iktidara geldiğimizde OSB'lerde üretimde olan fabrika sayısı 11 bindi, bugün 59 binden fazla fabrikanın Türkiye'nin organize sanayi bölgelerinde bacası tütüyor. Bu kalkınma yolculuğunda Anadolu'da sırtımız yasladığımız en önemli merkezlerden biri olan Çankırı'da çok güçlü bir rol üstleniyor" dedi.