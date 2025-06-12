'İki Fırça Tek Yürek, Bedri Rahmi- Eren Eyüboğlu' resim sergisi açıldı

ÇANKIRI Atatürk Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Şirin Zerey Koç ile öğrencileri tarafından, bir dönem Çankırı Çerkeş'te de yaşamış olan ressam ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911- 1975) ile eşi Eren Eyüboğlu adına hazırlanan ve 24 eserin yer aldığı 'İki Fırça Tek Yürek, Bedri Rahmi- Eren Eyüboğlu' resim sergisi Çankırı Müzesi'nde açıldı.

'İki Fırça Tek Yürek, Bedri Rahmi- Eren Eyüboğlu' resim sergisinin açılışı Çankırı Müzesi'nde gerçekleştirildi. Açılış törenine Vali Fırat Taşolar'ın eşi Didem Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'in eşi Betül Esen, kurum müdürleri, idareciler, Bedri Rahmi- Eren Eyüboğlu çiftinin torunu Rahmi Eyüboğlu ve öğrenciler katıldı. Törende açılış konuşmasını yapan okul müdürü Muhittin Şahin, "Büyük ustanın izindeki güzel kalpli öğrencilerimiz, onların eserlerini yeniden canlandırarak, yeniden boyayarak bu eserleri yaptı. Büyük ustanın emeklerine saygıyı, sanatın yeniden üretmek değil de bazen de ustaları takip ederek sanatın ne kadar değer kazandığını ne kadar yüceldiğini bizlere gösterdiler. Şirin hocamıza ve kıymetli öğrencilerine çok teşekkür ederiz" dedi.

Bedri Rahmi- Eren Eyüboğlu çiftinin torunu Rahmi Eyüboğlu, eserleri inceleyen ziyaretçilere, eserlerin hikayelerini aktardı. Torun Rahmi Eyüboğlu, eserleri özenle hazırlayan öğrencileri tebrik etti. Öğrenciler de eserleri nasıl yaptıklarını katılımcılarla paylaştı. 'DEDEM BURAYA GELSEYDİ, ÇOK MUTLU OLURDU' Sergi sonrası açıklamalarda bulunan serginin özel konuğu Rahmi Eyüboğlu, eserleri çok beğendiğini söyledi. Eyüboğlu, serginin oluşturulmasından dolayı duyduğu mutluluğu aktararak, "Ben torun Rahmi olarak, 'Şirin Hanım Çankırı’da öğrencileriyle yapacağı sergiye gelir misiniz?' denildiğinde, hiç düşünmeden ‘evet’ dedim. İyi ki de ‘evet’ demişim. Bu yöre dedemin hayatında önemi olan bir yöre. Ondan dolayı severek geldim. Çocuklar çok güzel çalışmışlar, ellerine sağlık. Eğer dedem sağ olup da buraya gelmiş olsaydı, eminim bugün gözlerinden çok yaş gelirdi, çok mutlu olurdu. Bu ülkenin bir sanatçısı olarak gençleri bu kadar etkilemiş olması, işlerinin bu kadar güzel yapılmasından mutlu olurdu, gurur duyardı. Eminim yukarlarda bir yerlerde o bugün çok mutlu oldu" diye konuştu.