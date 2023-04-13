Çankırı'da BAKAP kapsamında 4 proje hayata geçirilecek

ÇANKIRI (AA) - Batı Karadeniz Kalkınma Programı (BAKAP) çerçevesinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Çankırı'da uygulanacak 15 milyon 250 bin lira bütçeli 4 projenin tanıtımı yapıldı.

Vali Abdullah Ayaz, Valilik toplantı salonunda düzenlenen programda, tarımsal üretimin bir şekilde sürdürülebilir kılınması gerektiğini söyledi.

Kırsal nüfusun artırılması gerektiğini belirten Ayaz, "Bu aldığımız makinelerin ve ekipmanların üretime katkı sağlaması için çalıştıracak insanlara ihtiyaç var. Dolayısıyla üretimi canlı tutmamız için de bölgeyi cazibe merkezine dönüştürmek durumundayız. Tarımla uğraşan insanımız ürettiğinden iyi para kazanabilmelidir. Böylelikle üretime yönelik daha modern, daha güzel tesisler kazandırabiliriz. Hayata geçirilen projelerin örnek olacağını düşünüyorum. BAKAP kapsamında Çankırı'da uygulanacak bu 4 projenin özellikle gençlerin üretime çekilmesi için teşvik edici olacağını düşünüyorum." dedi.

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan "Çankırı Tarımsal Makine Parkuru" ile "Eldivan Model Sera Kurulumu", "Güneş Enerjili Sulama Tesisi" ve "Çankırı Arı Ürünleri İşleme ve Paketleme Tesisi" projelerine ilişkin sunum yaptı.

Genç, tarım ve tarımsal sanayinin geliştirilmesi alanındaki 4 projenin bütçesinin 15 milyon 250 bin lira olduğunu, projelere KUZKA tarafından 11 milyon 437 bin 500 lira destek sağlanacağını ifade etti.

BAKAP'ı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda KUZKA ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı olarak 2021 yılında tasarlamaya başladıklarını anlatan Genç, şunları kaydetti:

"Çankırı ilimizde 4 tane projemiz bu kapsamda desteklenmektedir. Diğer taraftan KOSGEB ile beraber yapmış olduğumuz ortak finansman desteği programına da proje başvuruları geçen hafta cuma günü itibarıyla sona erdi. Programa bölgemizden 46 başvuru geldi. Onların da değerlendirmelerini en geç mayıs ayı içinde bitirip açıklamayı planlıyoruz. Böylece BAKAP kısmının ilk uygulamasını yapmış olacağız. Tabii amacımız bu projelerden güzel sonuçlar elde etmek. Hızlı sonuçlar almak ve bunları da karar alıcı otoritelere göstererek bunu her yıl uygulanan bir program haline getirmektir. Yani bu tek seferlik bir program olmasın. Her yıl illerimiz bu önceliklerde proje yapabilsin istiyoruz."



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