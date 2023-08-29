Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 00:58 Güncelleme: 29.08.2023 - 01:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

        Çankırı Eldivan kara yolu Yukarıyanlar mevkisinde, Y.E.B. (25) idaresindeki 18 DR 181 plakalı otomobil, karşı yönden gelen B.K. (33) yönetimindeki 06 GDD 93 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan S.L.K. (27), Ö.K. (6), E.K. (6 günlük), Ö.L. (20) ve M.G. (20) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekici ile kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Karayolları ekipleri de bölgede temizlik çalışması yaptı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Çankırı'da çıkan yangında 300 dekar tarım arazisi zarar gördü
        Çankırı'da çıkan yangında 300 dekar tarım arazisi zarar gördü
        Çerkeş'te takla atan cipteki 1 kişi yaralandı
        Çerkeş'te takla atan cipteki 1 kişi yaralandı
        Çankırı'da orman yangını (2)
        Çankırı'da orman yangını (2)
        Çankırı'da vefat eden Kore gazisi son yolculuğa uğurlandı
        Çankırı'da vefat eden Kore gazisi son yolculuğa uğurlandı
        GÜNCELLEME - Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına...
        GÜNCELLEME - Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına...
        Çankırı'da orman yangını
        Çankırı'da orman yangını