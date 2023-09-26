Şabanözü Kaymakamı Emre Urhan, göreve başladı
Şabanözü Kaymakamı Emre Urhan, görevine başladı.
Şabanözü Kaymakamı Emre Urhan, görevine başladı.
İlçeye atanan Urhan, Kaymakamlık binası önünde kurum müdürleri tarafından karşılandı.
Kaymakam Urhan, karşılamanın ardından kurum müdürleri ile toplantı yaptı.
Ordu Çamaş'ta bir yıl süreyle kaymakam vekili olarak görev yapan, yurt dışı stajını İngiltere Nottingham Trent Üniversitesinde tamamlayan Urhan, 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine koordinatör kaymakam olarak görev yapmıştı.