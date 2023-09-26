Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Şabanözü Kaymakamı Emre Urhan, göreve başladı

        Şabanözü Kaymakamı Emre Urhan, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 11:26 Güncelleme: 26.09.2023 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şabanözü Kaymakamı Emre Urhan, göreve başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şabanözü Kaymakamı Emre Urhan, görevine başladı.

        İlçeye atanan Urhan, Kaymakamlık binası önünde kurum müdürleri tarafından karşılandı.

        Kaymakam Urhan, karşılamanın ardından kurum müdürleri ile toplantı yaptı.

        Ordu Çamaş'ta bir yıl süreyle kaymakam vekili olarak görev yapan, yurt dışı stajını İngiltere Nottingham Trent Üniversitesinde tamamlayan Urhan, 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine koordinatör kaymakam olarak görev yapmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
        TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
        Gençlerin kavgasını ayırmak istedi!
        Gençlerin kavgasını ayırmak istedi!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Öldürülen Türk DJ'in davasında yeni detaylar
        Öldürülen Türk DJ'in davasında yeni detaylar
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Borsada tamam mı, devam mı?
        Borsada tamam mı, devam mı?
        Şarkıcı Ece Ronay: Defalarca ölüm tehdidi aldım!
        Şarkıcı Ece Ronay: Defalarca ölüm tehdidi aldım!
        Ronaldo evlendi
        Ronaldo evlendi
        Davut'u temizlemek: 5 metrelik başyapıta 5 saatte hassas dokunuşlar
        Davut'u temizlemek: 5 metrelik başyapıta 5 saatte hassas dokunuşlar
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        "Rus Karadeniz Filosu Komutanı Sokolov öldürüldü"
        "Rus Karadeniz Filosu Komutanı Sokolov öldürüldü"
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        20 günlük bebeğini döverek öldürmüştü! İşte cani anneye istenen ceza!
        20 günlük bebeğini döverek öldürmüştü! İşte cani anneye istenen ceza!
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit
        "Vasiyetini satmadık"
        "Vasiyetini satmadık"
        "Bu da" çalındı
        "Bu da" çalındı
        Biden son ankete göre Trump'ın 9 puan gerisinde
        Biden son ankete göre Trump'ın 9 puan gerisinde
        Batıda fırtına, Karadeniz'de yağmur var
        Batıda fırtına, Karadeniz'de yağmur var
        Volkan Demirel'den dev seri!
        Volkan Demirel'den dev seri!

        Benzer Haberler

        Çankırı'da 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Çankırı'da 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Çankırı Belediyesince yürütülen çalışmalar devam ediyor
        Çankırı Belediyesince yürütülen çalışmalar devam ediyor
        Çankırı'da lise öğrencilerinin yetiştirdiği domates okul pansiyonlarının ih...
        Çankırı'da lise öğrencilerinin yetiştirdiği domates okul pansiyonlarının ih...
        Çankırı Belediyesince ekilen kabak hasat edildi
        Çankırı Belediyesince ekilen kabak hasat edildi
        Çerkeş'te Cumhuriyet Bayramı 100. yıl kutlamaları hazırlık toplantısı yapıl...
        Çerkeş'te Cumhuriyet Bayramı 100. yıl kutlamaları hazırlık toplantısı yapıl...
        Çankırı'da tarihi eser operasyonu
        Çankırı'da tarihi eser operasyonu