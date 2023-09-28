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        BAL ekibi Görelespor Kulübü Başkanı Camadan, trafik kazasında öldü

        Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Görelespor Kulübü Başkanı Engin Camadan, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 18:29 Güncelleme: 28.09.2023 - 18:48
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        BAL ekibi Görelespor Kulübü Başkanı Camadan, trafik kazasında öldü
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        Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Görelespor Kulübü Başkanı Engin Camadan, hayatını kaybetti.

        İstanbul'dan Giresun'a giden ve sürücüsü öğrenilemeyen 61 AFE 657 plakalı otomobil, Ilgaz ilçesinde bariyere çarptı.

        Kazada araçta bulunan Engin Çamadan, hayatını kaybetti, Akın Ege ise ağır yaralandı. Ege, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

        Çamadan'ın BAL'da mücadele eden Görelespor'un kulüp başkanı olduğu öğrenildi.

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