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        Çankırı'da kuyumcu hırsızlığı şüphelisi yakalandı

        Çankırı'nın Kurşunlu ilçesindeki bir kuyumcudan altın bilezik çalınmasıyla ilgili aranan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 15:59 Güncelleme: 11.10.2023 - 15:59
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        Çankırı'da kuyumcu hırsızlığı şüphelisi yakalandı
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        Çankırı'nın Kurşunlu ilçesindeki bir kuyumcudan altın bilezik çalınmasıyla ilgili aranan şüpheli yakalandı.

        İlçe merkezideki bir kuyumcudan üç altın bilezik çalan şüphelinin Y.E. isimli şahıs olduğu belirlendi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, şüphelinin il merkezi yönüne gittiği belirlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen araç, Ankara kara yolu Hacı Ali Kavşağı mevkisinde durdurularak şüpheli gözaltına alındı.

        Y.E'nin üzerinde ve araçta yapılan aramada bir miktar para ele geçirildi. Şüphelinin çaldığı altınları il merkezindeki bir kuyumcuda bozdurduğu ve parayı da 3 farklı hesaba havale ettiği öğrenildi.

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