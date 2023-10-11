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        Çerkeş'te muhtarlara AFAD gönüllüsü eğitimi verildi

        Çerkeş ilçesinde muhtarlara yönelik Destek AFAD gönüllüsü eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 17:06 Güncelleme: 11.10.2023 - 17:06
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        Çerkeş'te muhtarlara AFAD gönüllüsü eğitimi verildi
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        Çerkeş ilçesinde muhtarlara yönelik Destek AFAD gönüllüsü eğitimi verildi.

        "Muhtarlar Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor Projesi" kapsamında Çerkeş'teki muhtarlara AFAD yetkilileri tarafından Çerkeş Belediye Kültür Merkezi'nde eğitim verildi.

        Programa Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Uğur Kaya, İlçe Yazı İşleri Müdürü Diyar Can ile muhtarlar katıldı.

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