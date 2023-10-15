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        Çankırı'da "14. İstiklal Yolu Yürüyüşü" gerçekleştirildi

        Çankırı'da, Kurtuluş Savaşı'nda silahların cepheye ulaştırıldığı yolda "14. İstiklal Yolu Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 14:52 Güncelleme: 15.10.2023 - 15:05
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        Çankırı'da "14. İstiklal Yolu Yürüyüşü" gerçekleştirildi
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        Çankırı'da, Kurtuluş Savaşı'nda silahların cepheye ulaştırıldığı yolda "14. İstiklal Yolu Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden Ankara'ya uzanan İstiklal Yolu'nda gerçekleştirilen etkinliğin Çankırı-Ilgaz bölümünde, vatandaşlar ve öğrenciler bir araya geldi.

        Katılımcılar, Üçoluk Karakolu mevkisinden Kıyısın köyüne kadar 5 kilometrelik bölümü yürüdü.

        Kıyısın köy meydanında sona eren yürüyüşün ardından düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

        AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin etrafında olup bitenlerin çok dikkatli bir şekilde incelenmesi ve analiz edilmesi gerektiğini söyledi.

        Türkiye'ye gelebilecek her türlü tehlikeyi kaynağında yok etme azmini bir an olsun geri bırakmadan devlet millet kaynaşmasıyla yol yürümeye devam edilmesi gerektiğini belirten Akbaşoğlu, "Biz de bu şuurla hareket ediyor ve Türkiye'ye karşı her türlü operasyonu, içeriden veya dışarıdan her türlü saldırıyı bertaraf ediyoruz ve bertaraf etmeye de devam edeceğiz." dedi.

        İsrail-Filistin çatışmasına işaret ederek Gazze'de bütün insanlığın büyük bir sınavda olduğuna vurgu yapan Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

        "Temel hak ve hürriyetler, evrensel insan hakları bildirgelerinden bahseden iki yüzlü Batı'nın bu olaylarda nasıl bir yaklaşım sergilediğini hep beraber bütün insanlık izliyor. Gerçekten bir insanlık trajedisi Filistin'de yaşanıyor. Dün bize yaptıklarını Çankırı'ya, Anadolu'ya yaptıklarını, emperyalist ve siyonistler hep beraber Filistin'e ve bölgeye icra etmek için harekete geçmiş durumdalar. Bu konuda hep beraber şunu ifade ediyoruz ki bütün siyasi parti gruplarıyla beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçen hafta milletimizin bir haykıran sesi ortaya konulmuştur, 1967 Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde 1967 sınırları baz alınmak suretiyle başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin mutlaka bütün dünya tarafından tanınması Orta Doğu'ya kalıcı nihai bir barışın, adil bir barışın gelmesi için olmazsa olmaz temel ilkedir. Bu konuda bütün milletimizin talebi de mazlumun yanında durmak ve insanlığın vicdanı olarak bu hakikatleri bütün dünyaya haykırmaktır. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisimiz de geçen hafta bütün milletvekillerinin müşterek imzasıyla bu hakikati, gerçeği bütün dünyaya ilan etmişlerdir. İstiklal mücadelesinin karargahı olan Ilgaz'dan Gazze'ye, bütün insanlığa, bütün bir kararlılıkla hep beraber ifade ediyoruz ki bütün dünya sussa da biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz. Ve bütün insanların herkesin temel hak ve hürriyetlerini gözetim altında gözetleyerek ve temin ederek adil ve merhametli bir küresel düzenin kurulması mücadelemizi hep birlikte vermeye devam edeceğiz."

        Protokol konuşmalarının ardından atlı gösteri yapıldı, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği gösterisi ve Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı Çelik Kanatlar helikopter gösterisi sunuldu.

        Programa, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Ilgaz Kaymakamı Burak Yılmaz, Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yusuf Mutlu Genç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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