AK Parti Çerkeş İlçe Başkanı Altuntaş, muhtarlarla bir araya geldi AK Parti Çerkeş İlçe Başkanı Mustafa Furkan Altuntaş, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

AK Parti Çerkeş İlçe Başkanı Mustafa Furkan Altuntaş, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Çerkeş Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Altuntaş, muhtarların gününü kutladı.

Muhtarlarla birlikte Çerkeş'e hizmet edeceklerini belirten Altuntaş, "Bütün teşkilatımızla birlikte bizler sizin her zaman yanınızdayız. AK Parti İlçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Çerkeş'te hizmet üretme noktası olacaktır." dedi.

Saçak Belde Belediye Başkanı Ramazan Yarım ve İl Genel Meclisi Üyesi Hayati Kaya da 19 Ekim Muhtarlar gününü kutlayarak başarılar diledi.

Çerkeş'te yapılan ve yapımı devam eden projeleri anlatan Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı da 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Programda köy ve mahalle muhtarlarının istek ve talepleri alındı.