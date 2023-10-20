Şabanözü'nde İsrail'in Filistin'e saldırıları protesto edildi

Şabanözü ilçesinde Filistin'e saldırılarından dolayı İsrail'e tepki gösterildi.

Şabanözü Diyanet Mensupları Derneğince ilçe merkezinde düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Faik Özcan, elden bir şey gelmediğini, herkesin buğuz ettiğini söyledi.

İsrail'in amacının Filistin topraklarını ele geçirmek olduğunu belirten Özcan, "Ama biliyoruz ki savaş burada bitmeyecek. Sırada neresi var? Mısır, Suriye, Lübnan ve nihayet Türkiye olacak. Ama şu kesin, Mescid-i Aksa kıyamete kadar ayakta kalacak ve her daim Müslümanların olacak." dedi.

Dernek adına açıklama yapan İmam Hatip Enes Yıldız da İsrail'in 14 gündür insanları katlettiğini, insan suçu işlediğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Filistinliler için dua edildi.