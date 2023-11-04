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        Çerkeş'te plastik atıkları yakan kişi hakkında adli işlem başlatıldı

        Çankırı'da plastik atıkları yakan esnaf hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 22:46 Güncelleme: 04.11.2023 - 22:46
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        Çerkeş'te plastik atıkları yakan kişi hakkında adli işlem başlatıldı
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        Çankırı'da plastik atıkları yakan esnaf hakkında adli işlem başlatıldı.

        Çerkeş ilçesine bağlı Karalar Mahallesi'nde bir esnaf plastik atıkları ateşe verdi. Yoğun dumanı gören çevredekiler, durumu 112 ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekibi sevk edildi.

        Yanan plastikler ekiplerce söndürülürken, yakan esnaf hakkında tutanak tutularak adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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