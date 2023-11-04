Çerkeş'te plastik atıkları yakan kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Çankırı'da plastik atıkları yakan esnaf hakkında adli işlem başlatıldı.

Çerkeş ilçesine bağlı Karalar Mahallesi'nde bir esnaf plastik atıkları ateşe verdi. Yoğun dumanı gören çevredekiler, durumu 112 ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekibi sevk edildi.

Yanan plastikler ekiplerce söndürülürken, yakan esnaf hakkında tutanak tutularak adli işlem başlatıldı.

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