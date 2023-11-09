AK Parti Çerkeş İlçe Başkanlığından ziyaret
AK Parti Çerkeş İlçe Başkanı Furkan Altuntaş, ilçedeki kurumları ziyaret etti.
AK Parti Çerkeş İlçe Başkanı Furkan Altuntaş, ilçedeki kurumları ziyaret etti.
Altuntaş ile beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu'yu, Belediye Başkanı Hasan Sopacı'yı ve Çerkeş Devlet Hastanesi Müdürü Mustafa Okur ile personeli ziyaret ederek, yönetim kurulu üyelerini tanıştırdı.
Altuntaş, misafirperverliklerinden ve sohbetlerinden dolayı herkese teşekkür ederek, kurum ziyaretlerinin devam edeceğini kaydetti.
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