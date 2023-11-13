Çankırı'da şarampole devrilen araçtaki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

Çankırı'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Samsun-İstanbul kara yolu Çerkeş mevkisinde Ö.A. idaresindeki 34 BMF 557 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Y.K.A, E.I.A, I.A. ve M.A. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, oradan da Çankırı Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

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