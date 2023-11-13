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        Çankırı'da şarampole devrilen araçtaki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

        Çankırı'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 13:19 Güncelleme: 13.11.2023 - 13:39
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        Çankırı'da şarampole devrilen araçtaki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı
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        Çankırı'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Samsun-İstanbul kara yolu Çerkeş mevkisinde Ö.A. idaresindeki 34 BMF 557 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan Y.K.A, E.I.A, I.A. ve M.A. yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, oradan da Çankırı Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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