Çankırı'da UMKE Temel Eğitim Programı düzenlendi

Çankırı'da 23. Bölge UMKE Faaliyet Planı kapsamında UMKE Temel Eğitim Programı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, Sinop, Kastamonu ve Çankırı'dan 20 kursiyer ve 8 UMKE eğitmenin katıldığı programda, kursiyerlere 21 konu başlığı altında teorik ve uygulamalı UMKE Temel Eğitimi verildi.

Eğitim sonunda paydaş kurumların katılımıyla tatbikat düzenlendi. Kaza sonrası arama kurtarma ve hasta nakli yapılan tatbikata, AFAD 6 arama kurtarma personeli ve 2 kurtarma aracı, itfaiye 3 personel ve 1 itfaiye aracı, UMKE 30 personel ve 5 UMKE arama kurtarma aracı, 112 Acil Sağlık ise 1 ambulans ve 3 personelle katıldı.

İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, yaptığı açıklamada, tatbikatın kaza ve afetlerde kısa sürede ve doğru müdahalenin pekiştirilmesi amacıyla yapıldığını belirterek, katılım sağlayan tüm kurumlara teşekkür etti.