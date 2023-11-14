Çankırı'da AK Parti aday adaylarından talep edilecek bağış Gazze'ye gönderilecek AK Parti Çankırı İl Başkanı Koray Erdoğan, yerel seçimlerde aday adaylarından talep edilecek bağışın Gazze'ye gönderileceğini bildirdi.

AK Parti Çankırı İl Başkanı Koray Erdoğan, yerel seçimlerde aday adaylarından talep edilecek bağışın Gazze'ye gönderileceğini bildirdi.

Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, yerel seçimler için adaylık başvuru sürecinin devam ettiğini belirtti.

Aday müracaatlarının dijital ortamda alınmaya başladığını aktaran Erdoğan, "Bağışlar tüm dünyanın gözleri önünde soykırıma varan saldırılardan etkilenen Gazzeli kardeşlerimiz için AFAD tarafından kendilerine ulaştırılacak. Ön başvuru dijital ortamda alınacak sonrasında aday formu ıslak imzalı şekilde partiye teslim edilecek." ifadesini kullandı.

İl belediye başkanlığı için 30 bin, ilçe belediye başkanlıkları için 20 bin, belde için ise 10 bin lira bağış alınacağını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kızılcahamam'da gerçekleştirilen İl Başkanları Çalışma Kampı'mızda il başkanlarımızın talebi, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle yerel seçimler aday adayı başvuruları 22 Kasım'a ertelenmiştir. Teşkilat Temayül Yoklaması ise 26 Kasım'da yapılacaktır. Meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliği başvuruları da 3 Aralık’a kadar sürecek. AK Parti’de süreç bittikten sonra kısa sürede beyannamenin açıklanması ve adayların tanıtılması bekleniyor. Seçimde aday olmak isteyen devlet memurları, oda başkanları ve diğer istifası zorunlu olanların Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) göre en geç 1 Aralık 2023’de istifa etmesi gerekiyor."