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        Çankırı'da traktör römorkuna arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, traktör römorkuna arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 22:38 Güncelleme: 15.11.2023 - 22:38
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        Çankırı'da traktör römorkuna arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, traktör römorkuna arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

        C.U. (60) idaresindeki 37 HA 776 plakalı otomobil, Samsun İstanbul kara yolu Kurtçimeni mevkisinde, M.G. yönetimindeki 67 DH 331 plakalı traktörün odun yüklü römorkuna arkadan çarptı.

        Kazada otomobil sürücüsü C.U ile araçta bulunan N.U. (66) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye personeli tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

        Durumu ağır olan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı, buradan da Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Traktör sürücüsü M.G. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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