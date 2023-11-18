Çankırı'da sağanak ve fırtına etkili oldu

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam saatlerinde başlayan fırtınayla sağanak etkili oldu. Fırtına nedeniyle ilçede bir iş yerinin çatısı uçtu.

Çatıdan düşen parçalar Samsun-İstanbul kara yolu bağlantı noktasında trafiğin kapanmasına neden oldu. Olayda yaralanan olmazken, polis ekiplerince güvenlik önlemi alınan yol, temizleme çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.

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