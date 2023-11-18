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        Çankırı'da sağanak ve fırtına etkili oldu

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 21:37 Güncelleme: 18.11.2023 - 21:43
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        Çankırı'da sağanak ve fırtına etkili oldu
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        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

        İlçede akşam saatlerinde başlayan fırtınayla sağanak etkili oldu. Fırtına nedeniyle ilçede bir iş yerinin çatısı uçtu.

        Çatıdan düşen parçalar Samsun-İstanbul kara yolu bağlantı noktasında trafiğin kapanmasına neden oldu. Olayda yaralanan olmazken, polis ekiplerince güvenlik önlemi alınan yol, temizleme çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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