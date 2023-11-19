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        Çankırı'da sahaya giren köpek maçı aksattı

        Çankırı'da sahaya girerek bir süre koşan ve maçın durmasına neden olan köpek, uzun uğraşlar sonucu dışarı çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 18:07 Güncelleme: 19.11.2023 - 18:07
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        Çankırı'da sahaya giren köpek maçı aksattı
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        Çankırı'da sahaya girerek bir süre koşan ve maçın durmasına neden olan köpek, uzun uğraşlar sonucu dışarı çıkarıldı.

        Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Çankırı Saray 18 Spor ve Perşembespor arasında Çankırı Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçın 83'üncü dakikasında sahaya bir köpek girdi.

        Sahanın ortasına kadar gelen köpek maçın durmasına neden oldu.

        Güvenlik ekiplerinin çabalarına rağmen sahadan çıkarılamayan köpek taraftarları da gülümsetti. Bazı taraftarlar hakemden sahaya giren köpeğe kırmızı kart göstermesini istedi.

        Köpeğin sahadan çıkarılmasıyla maç kaldığı yerden devam etti.

        Çankırı Saray 18 Spor, Perşembespor'u 1-0 yendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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