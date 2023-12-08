İŞKUR İl Müdürlüğü Yaylakent'te bilgilendirme standı kurdu
İŞKUR İl Müdürlüğü, Yaylakent beldesinde bilgilendirme standı açtı.
İŞKUR İl Müdürlüğü, Yaylakent beldesinde bilgilendirme standı açtı.
İŞKUR İl Müdürlüğü ile Valilik arasında yapılan protokol kapsamında İŞKUR tarafından Yaylakent Belediyesi ziyaret edildi.
Meslek danışmanı Mehmet Okçu tarafından vatandaşlara kurum hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.
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