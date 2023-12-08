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        İŞKUR İl Müdürlüğü Yaylakent'te bilgilendirme standı kurdu

        İŞKUR İl Müdürlüğü, Yaylakent beldesinde bilgilendirme standı açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 14:35 Güncelleme: 08.12.2023 - 14:35
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        İŞKUR İl Müdürlüğü Yaylakent'te bilgilendirme standı kurdu
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        İŞKUR İl Müdürlüğü, Yaylakent beldesinde bilgilendirme standı açtı.

        İŞKUR İl Müdürlüğü ile Valilik arasında yapılan protokol kapsamında İŞKUR tarafından Yaylakent Belediyesi ziyaret edildi.

        Meslek danışmanı Mehmet Okçu tarafından vatandaşlara kurum hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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