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        Orta'da düzenlenen voleybol turnuvasında kupa sahibini buldu

        Orta ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 16:15 Güncelleme: 12.12.2023 - 16:25
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        Orta'da düzenlenen voleybol turnuvasında kupa sahibini buldu
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        Orta ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi.

        Kaymakamlık ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Şehit Erkan Er Yatılı İlköğretim Okulu Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın sona ermesinin ardından kupa töreni yapıldı.

        28 Kasım'da başlayan ve 10 takımın katıldığı turnuvada, birinci Ziraat Bankası, ikinci Emniyet Spor, üçüncü Orta Kaymakamlığı ve dördüncü Yıldızlar takımı oldu.

        Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

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