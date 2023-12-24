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        Çankırı-Kastamonu kara yolunda kar etkili oluyor

        Çankırı-Kastamonu kara yolunda kar nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 11:10 Güncelleme: 24.12.2023 - 11:21
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        Çankırı-Kastamonu kara yolunda kar etkili oluyor
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        Çankırı-Kastamonu kara yolunda kar nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

        Akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar, bölgede devam ediyor.

        Bazı araçlar yolda kalırken, Karayolları ekipleri güzergahta küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

        Trafik ekipleri de sürücülere kar nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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