Çankırı-Kastamonu kara yolunda kar etkili oluyor
Çankırı-Kastamonu kara yolunda kar nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.
Çankırı-Kastamonu kara yolunda kar nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.
Akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar, bölgede devam ediyor.
Bazı araçlar yolda kalırken, Karayolları ekipleri güzergahta küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Trafik ekipleri de sürücülere kar nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
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