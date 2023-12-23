Çankırı'da elektrik direğindeki patlama cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde elektrik direğindeki patlama cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

TOKİ konutlarının bulunduğu mevkideki evin penceresinden cep telefonu kamerasıyla kar yağışı kayda aldığı sırada elektrik direğinde patlama meydana geldi.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen patlama sebebiyle bölgede enerji kesintisi yaşandı.

İlçenin bazı noktalarını etkileyen kesintinin giderilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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