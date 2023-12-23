Çankırı-Kastamonu kara yolunda kar yağışı etkili oldu Çankırı-Kastamonu kara yolunda kar yağışı, trafikte aksamalara neden oldu.

Çankırı-Kastamonu kara yolunda kar yağışı, trafikte aksamalara neden oldu.

Akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı dolayısıyla polis ekipleri, Ilgaz ilçesinden Kastamonu yönüne ulaşımı kapattı.

Bazı araçlar yolda kalırken, Karayolları ekipleri güzergahta küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Trafik ekipleri de sürücülere kar yağışı nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Yürütülen çalışmaların ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı.