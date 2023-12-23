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        Çankırı-Kastamonu kara yolunda kar yağışı etkili oldu

        Çankırı-Kastamonu kara yolunda kar yağışı, trafikte aksamalara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 22:36 Güncelleme: 23.12.2023 - 22:36
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        Çankırı-Kastamonu kara yolunda kar yağışı etkili oldu
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        Çankırı-Kastamonu kara yolunda kar yağışı, trafikte aksamalara neden oldu.

        Akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı dolayısıyla polis ekipleri, Ilgaz ilçesinden Kastamonu yönüne ulaşımı kapattı.

        Bazı araçlar yolda kalırken, Karayolları ekipleri güzergahta küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

        Trafik ekipleri de sürücülere kar yağışı nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

        Yürütülen çalışmaların ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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