Çankırı Çocukları Koruma Derneğinde bayrak değişimi

Çankırı Çocukları Koruma Derneği Başkanının Sibel Akça olduğu bildirildi.

Akça, yaptığı yazılı açıklamada, yeni yönetim kuruluyla iki yıl önce açılan derneği daha geniş kapsamlı bir şekilde ileriye ve iyiliğe taşımayı amaçladıklarını belirtti.

Derneğin kurulduğu günden bugüne çok sayıda çocuk ve ailelerine yardımda bulunduğunu aktaran Akça, "Okul forması, kırtasiye yardımı, kantin desteği, temel gıdalar, sağlık sektöründe maddi ve manevi desteklerimizi elimizden geldiğince temin etmeye çalıştık. Yeni projelerimizle daha çok aileye dokunabilme, ihtiyaçlarını giderebilme hedefindeyiz. Mutsuz, umutsuz, üzülen çocuklarımız kalmasın düşüncesiyle, geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın yarınlara daha umutlu, daha mutlu ve özgüvenli olmaları en büyük arzumuzdur. Toplumsal yaşam seviyelerinin iyileştirilmesi için kişi ve kuruluşlardan destek almak ve destek vermek amacındayız. İhtiyaç sahibi çocuklarımızın eksikliklerini gidermeye, gücümüzün yettiğinin en iyisini yapmaya şeffaf ve hassasiyetle söz veriyoruz." ifadesini kullandı.