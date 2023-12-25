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        Çankırı'da mercek bulutu görüntülendi

        Çankırı semalarında mercek bulutu oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 12:59 Güncelleme: 25.12.2023 - 12:59
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        Çankırı'da mercek bulutu görüntülendi
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        Çankırı semalarında mercek bulutu oluştu.

        Gökyüzünde çok katmanlı oluşan mercek bulutu Ankara kara yolu Tüney köyü bölgesinde görüldü.

        Birçok noktadan görülebilen mercek bulutları yaklaşık 20 dakika sonra kayboldu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmaları sonucunda oluşuyor.

        Mercek bulutlarının, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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