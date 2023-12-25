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        Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı

        Türkiye'de kış turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 13:01 Güncelleme: 25.12.2023 - 13:44
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        Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı
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        Türkiye'de kış turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı.

        Ilgaz Dağı'nın eteklerinde bulunan, 900, 2 bin 400 ve 4 bin 500 metrelik üç piste sahip Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde iki gün boyunca yoğun kar yağışı etkili oldu.

        Yağış sonrası kayak merkezinde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaşırken tesislerde sezonun açılması için çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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