Türkiye'de kış turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı.

Ilgaz Dağı'nın eteklerinde bulunan, 900, 2 bin 400 ve 4 bin 500 metrelik üç piste sahip Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde iki gün boyunca yoğun kar yağışı etkili oldu.

Yağış sonrası kayak merkezinde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaşırken tesislerde sezonun açılması için çalışmalar sürüyor.