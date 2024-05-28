Orta'da ana sınıfı öğrencilerinin eserleri sergilendi

Kaymakam Sabahattin Çakır İlkokulu Anasınıfı öğrencileri tarafından okul dönemi boyunca hazırlanan 100'den fazla resim ve farklı çalışmaların yer aldığı sergisinin açılışı için okulun konferans salonunda tören düzenlendi.

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