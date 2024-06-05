Korgun'da "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında sergi açıldı

Kaymakam Ulukaya, projenin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaymakam Orkun Ulukaya, Belediye Başkan Vekili Mustafa Aydeniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Demirtaş ile beraberindekiler sergiyi ziyaret ederek öğrencilerden sergi hakkında bilgi aldı.

Korgun Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından başlatılan proje kapsamında öğrenciler çeşitli görseller hazırladı.

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