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        Korgun'da "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında sergi açıldı

        Korgun'da "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında hazırlanan sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 15:05 Güncelleme: 05.06.2024 - 15:05
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        Korgun'da "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında sergi açıldı
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        Korgun'da "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında hazırlanan sergi açıldı.

        Korgun Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından başlatılan proje kapsamında öğrenciler çeşitli görseller hazırladı.

        Kaymakam Orkun Ulukaya, Belediye Başkan Vekili Mustafa Aydeniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Demirtaş ile beraberindekiler sergiyi ziyaret ederek öğrencilerden sergi hakkında bilgi aldı.

        Kaymakam Ulukaya, projenin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

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