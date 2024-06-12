Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da yapılan devlet hastanesi, eğitim ve araştırma hastanesi olarak hizmet verecek

        Çankırı'da inşaatı devam eden 400 yataklı yeni devlet hastanesinin tamamlandığında eğitim ve araştırma Hastanesi olarak hizmet vereceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 12:58 Güncelleme: 12.06.2024 - 12:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da yapılan devlet hastanesi, eğitim ve araştırma hastanesi olarak hizmet verecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı'da inşaatı devam eden 400 yataklı yeni devlet hastanesinin tamamlandığında eğitim ve araştırma Hastanesi olarak hizmet vereceği bildirildi.

        AK Parti Çankırı İl Başkanı Koray Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüklerini, görüşme sonunda yeni devlet hastanesinin eğitim ve araştırma hastanesi olarak hizmet vereceği müjdesini aldıklarını belirtti.

        Bu gelişmenin Çankırı için büyük bir sağlık yatırımı olduğunu, bölgedeki sağlık hizmetlerinin kalitesinin artıracağını aktaran Erdoğan, Akbaşoğlu’na katkıları için teşekkür etti.

        Çankırı Devlet Hastanesine MR cihazı ile Kurşunlu ve Orta Devlet hastanesine panaromik diş röntgen cihazı, Şabanözü Devlet Hastanesine dijital röntgen cihazının tedarik edileceğine işaret eden Erdoğan, "Çankırı merkez, Çerkeş, Kurşunlu, Atkaracalar ve Eldivan ilçelerine de uzman doktor ataması yapılacak. Çankırı Devlet Hastanesinin tıbbi cihaz ve cerrahi aletler alımı için toplamda 11 milyon 738 bin 928 liralık ödenek aktarılacak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savcılıktan Samast için zaman aşımı talebi!
        Savcılıktan Samast için zaman aşımı talebi!
        "İlk saldırıyı engelledim, ikincisinde annemi öldürdü!"
        "İlk saldırıyı engelledim, ikincisinde annemi öldürdü!"
        Biden yine gündem oldu: Bu sefer dondu kaldı!
        Biden yine gündem oldu: Bu sefer dondu kaldı!
        80 yaşında evinde katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        80 yaşında evinde katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        Kolombiya’daki muz şirketinden paramiliterlere maddi yardım
        Kolombiya’daki muz şirketinden paramiliterlere maddi yardım
        22 yaşındaydı! Döve döve öldürmüşler!
        22 yaşındaydı! Döve döve öldürmüşler!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        Cezası 10 bin lira
        Cezası 10 bin lira
        Dünyada en uzun isme sahip 5 yer!
        Dünyada en uzun isme sahip 5 yer!
        Ara Güler filmine bakanlık desteği
        Ara Güler filmine bakanlık desteği
        Kentsel dönüşüm çalışmasında sağlam bina hasar gördü!
        Kentsel dönüşüm çalışmasında sağlam bina hasar gördü!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Gözyaşlarına boğuldu: Meteliksizim!
        Gözyaşlarına boğuldu: Meteliksizim!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        WSJ: Musk'ın SpaceX'teki kadınlarla alışılmadık ilişkileri var
        WSJ: Musk'ın SpaceX'teki kadınlarla alışılmadık ilişkileri var
        "Eskiden yakın arkadaştık"
        "Eskiden yakın arkadaştık"
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Apple'da yapay zeka rekoru
        Apple'da yapay zeka rekoru

        Benzer Haberler

        15 Yaş Altı Softbol Milli Takım'ın kampı Çankırı'da devam ediyor
        15 Yaş Altı Softbol Milli Takım'ın kampı Çankırı'da devam ediyor
        Çankırı'dan kısa kısa
        Çankırı'dan kısa kısa
        Orta'da birinci sınıf öğrencileri için okuma bayramı düzenlendi
        Orta'da birinci sınıf öğrencileri için okuma bayramı düzenlendi
        Orta'da özel eğitim öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı
        Orta'da özel eğitim öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı
        Görme engelli çift, zorlu hayatlarını birbirlerine destek olarak kolaylaştı...
        Görme engelli çift, zorlu hayatlarını birbirlerine destek olarak kolaylaştı...
        Çankırı'da şarampole devrilen otobüsteki 9 kişi yaralandı
        Çankırı'da şarampole devrilen otobüsteki 9 kişi yaralandı