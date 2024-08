Kızılırmak kavununun pazarının genişletilmesi hedefleniyor

MUHAMMED KAYGIN - MUSTAFA DOĞAN - Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde yetiştirilen ve kendine has lezzeti bulunan "on dilim kavunu"nun pazarının genişletilmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin önde gelen kavun üretim merkezleri arasında bulunan ilçede yaklaşık 20 bin dekar alanda, çoğunluğu "on dilim" olmak üzere dört çeşit kavun yetiştiriliyor.

Kızılırmak'tan sulanması ve tuzlu toprağı dolayısıyla lezzetli olan kavun için Kızılırmak Kaymakamlığı öncülüğünde ekim sezonu başlamadan 2025'in mart ayında çalıştay yapılacak. Çalıştay ile kavunun veriminin artırılması, çiftçinin bilinçlendirilmesi ve pazarının genişletilmesi hedefleniyor.

Kızılırmak Kaymakamı Bilal Çitil, AA muhabirine, ilçede kavunun yüz yılı aşkın bir süredir yetiştirildiğini söyledi.

İlçede 4 çeşit kavun yetiştirildiğini ancak yüzde 70 civarında "on dilim" türünün üretildiğini belirten Çitil, "On dilim kavunumuzun özelliği, toprağın tuzlu yapısı, mineralli yapısından gelen bir tat ve lezzeti var. Özellikle rakım, toprağın yapısı, suyun durumuyla alakalı lezzet farklılığı var. On dilim kavunumuzun lifi yok, aroması çok lezzetli, raf ömrü uzun o yüzden tercih ediliyor. Genelde dayanıklı bir kavundur." diye konuştu.