Çerkeş'te kent meydanına Atatürk heykeli konuldu
Çerkeş'te yapılan yeni çarşı projesi kapsamında kent meydanına Atatürk heykeli konuldu.
Çerkeş'te yapılan yeni çarşı projesi kapsamında kent meydanına Atatürk heykeli konuldu.
İlçede 3 bin 500 metrekarelik alanda inşa edilen yeni çarşı projesinin sonuna gelindi.
İçerisinde 72 araç kapasiteli yer altı otoparkı, yeşil alanlar, dinlenme alanlarının bulunduğu proje kapsamında Atatürk'ün Büyük Taarruz'daki fotoğrafının heykeli hazırlanarak kent meydanına konuldu.
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