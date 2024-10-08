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        Çerkeş Kaymakamı Bulgurlu, şehit ailesini ziyaret etti

        Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, şehadetinin yıl dönümü dolayısıyla şehit jandarma er Şaban Üke'nin ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 14:11 Güncelleme: 08.10.2024 - 14:27
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        Çerkeş Kaymakamı Bulgurlu, şehit ailesini ziyaret etti
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        Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, şehadetinin yıl dönümü dolayısıyla şehit jandarma er Şaban Üke'nin ailesini ziyaret etti.

        İlçeye bağlı Meydan köyünde yaşayan anne Şayeste ve kardeşi Satılmış Üke'yi ziyaret eden Kaymakam Bulgurlu, aileyle sohbet ederek taleplerini aldı.

        Şehit ve gazilerin toplumun en kıymetli değerleri olduğunu belirten Bulgurlu, ailelerinin de kendileri için en kıymetli emanetleri olduğunu, devletin her zaman yanlarında durduğunu, kendilerine kapılarının her daim açık olduğunu dile getirdi.

        Ziyaretin ardından şehidin mezarı ziyaret edilerek dua edildi.

        Ziyarete İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkurt, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Kaya, Orman İşletme Müdürü Faruk Yazıcı da katıldı.

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