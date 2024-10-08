Çerkeş Kaymakamı Bulgurlu, şehit ailesini ziyaret etti

Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, şehadetinin yıl dönümü dolayısıyla şehit jandarma er Şaban Üke'nin ailesini ziyaret etti.

İlçeye bağlı Meydan köyünde yaşayan anne Şayeste ve kardeşi Satılmış Üke'yi ziyaret eden Kaymakam Bulgurlu, aileyle sohbet ederek taleplerini aldı.

Şehit ve gazilerin toplumun en kıymetli değerleri olduğunu belirten Bulgurlu, ailelerinin de kendileri için en kıymetli emanetleri olduğunu, devletin her zaman yanlarında durduğunu, kendilerine kapılarının her daim açık olduğunu dile getirdi.