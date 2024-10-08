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        Çankırı'da çeltik hasadı başladı

        Türkiye'nin önemli pirinç üretim merkezlerinden Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde, yaklaşık 25 bin ton çeltik rekoltesi bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 15:18 Güncelleme: 08.10.2024 - 15:41
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        Çankırı'da çeltik hasadı başladı
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        Türkiye'nin önemli pirinç üretim merkezlerinden Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde, yaklaşık 25 bin ton çeltik rekoltesi bekleniyor.

        Mayıs ayından itibaren tarlalarına su veren çiftçiler, yoğun mesai harcayarak yaklaşık 5 ayda yetiştirdikleri çeltiği hasat etmeye başladı.

        Çankırı çevresinde ağırlıklı olarak Kızılırmak ve Ilgaz ilçeleri ile merkez köylerde yetiştirilen çeltik, bu yıl yüksek verimiyle üreticinin yüzünü güldürdü.

        Kızılırmak ilçesinde 35 bin dekar civarındaki arazide yetiştirilen ve yaklaşık 25 bin ton rekolte beklenen çeltiğin hasadı için biçerdöverlerle yoğun mesai harcanıyor.

        Kızılırmak Kaymakamı Bilal Çitil, arazide incelemede bulunarak çiftçilere hasadın bereketli olması temennisinde bulundu.

        Kızılırmak'ta yetişen çeltiğin kendine has lezzeti olduğunu dile getiren Çitil, bu lezzeti herkesin tatması gerektiğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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