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        Çerkeş'te saman balyalarının istiflendiği yerde çıkan yangın söndürüldü

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saman balyalarının istiflendiği yerde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 16:44 Güncelleme: 25.08.2024 - 16:56
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        Çerkeş'te saman balyalarının istiflendiği yerde çıkan yangın söndürüldü
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        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saman balyalarının istiflendiği yerde çıkan yangın söndürüldü.

        Bayındır köyü Kürüz Mahallesi'nde saman balyalarının istiflendiği alanda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile yangın 500 balya samana kısa sürede yayıldı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine, jandarma ile Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğü, Çerkeş, Saçak ve Çardaklı itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

        Yangın ekiplerin çalışmasıyla evlere sıçramandan kontrol altına alındı.

        Ekiplerin yangını soğutma çalışması devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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