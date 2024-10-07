Orta'da "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla program düzenlendi

Orta Devlet Hastanesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüşte katılımcılar Hükümet Konağı'ndan Devlet Hastanesi'ne kadar yürüyüş yaptı.

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