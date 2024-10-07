Çankırı'da arbedeye karışan 2 polis, adli kontrolle serbest bırakıldı

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında il merkezindeki akaryakıt istasyonunda çalışanlar ile yaşanan tartışma ve arbedenin ardından gözaltına alınan 2 özel harekat polisinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

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