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        Çankırı'da otomobil ile çarpışan çapa makinesindeki 1 kişi öldü

        Çankırı'da römorklu çapa makinesi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 15:36 Güncelleme: 19.10.2024 - 15:36
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        Çankırı'da otomobil ile çarpışan çapa makinesindeki 1 kişi öldü
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        Çankırı'da römorklu çapa makinesi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Yapraklı ilçesi Şeyhosman köyü çıkışında römork takılı çapa makinesi ile A.U. idaresindeki 06 ZDH 56 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, çapa makinesi üzerinde bulunan İbrahim Tekin (26) ve M.A. (23) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce olay yerinde yapılan müdahalede İbrahim Tekin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralı M.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kazada, otomobil sürücüsü yara almadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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