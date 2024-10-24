Çankırı'da "Gümerdiğin Kapalı Sulama Projesi Protokolü" imzalandı

Çankırı'da Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında "Gümerdiğin Kapalı Sulama Projesi Protokolü" imzalandı.

Çankırı Valiliğinde düzenlenen programda, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Tarım İl Müdürü Hüseyin Düzgün ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında yüksek kesimlerde yaşayan küçük ölçekli çiftçilerin refahının ve direncinin artırılması amacıyla protokolü imzaladı.

Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, AA muhabirine, proje ile ilk etapta 25 milyon lira kaynak kullanılarak 2 bin 500 metre kapalı sulama sisteminin yapılması ve bu sistemle 1500 dekar tarım alanının sulanmasının planlandığını belirtti.