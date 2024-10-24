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        Çankırı'da "Gümerdiğin Kapalı Sulama Projesi Protokolü" imzalandı

        Çankırı'da Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında "Gümerdiğin Kapalı Sulama Projesi Protokolü" imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 15:31 Güncelleme: 24.10.2024 - 15:31
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        Çankırı'da "Gümerdiğin Kapalı Sulama Projesi Protokolü" imzalandı
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        Çankırı'da Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında "Gümerdiğin Kapalı Sulama Projesi Protokolü" imzalandı.

        Çankırı Valiliğinde düzenlenen programda, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Tarım İl Müdürü Hüseyin Düzgün ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında yüksek kesimlerde yaşayan küçük ölçekli çiftçilerin refahının ve direncinin artırılması amacıyla protokolü imzaladı.

        Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, AA muhabirine, proje ile ilk etapta 25 milyon lira kaynak kullanılarak 2 bin 500 metre kapalı sulama sisteminin yapılması ve bu sistemle 1500 dekar tarım alanının sulanmasının planlandığını belirtti.

        Projenin çiftçilerin ve üreticilerin tarımsal faaliyetlerinde verimliliği artırmak, sulama ihtiyaçlarını modern bir şekilde yapmaları, en önemlisi de su kaybı yaşanmamaları için önemli olduğuna dikkati çeken Özcan, ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

        İmza törenine, Şabanözü Kaymakamı Emre Urhan, Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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