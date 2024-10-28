Çankırı'da imzalanan protokol ile 1500 dekar arazi sulanacak

Çankırı'da imzalanan "Gümerdiğin Kapalı Sulama Projesi Protokolü" ile 1500 dekar tarım arazisinin sulanması hedefleniyor.

Çankırı'da Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında Vali Mustafa Fırat Taşolar, Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik, yüksek kesimlerde yaşayan küçük ölçekli çiftçilerin refahının ve direncinin artırılması amacıyla "Gümerdiğin Kapalı Sulama Projesi Protokolü" imzaladı.

Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, AA muhabirine, proje ile ilk etapta 25 milyon lira kaynak kullanılarak 2 bin 500 metre kapalı sulama sisteminin yapılması ve bu sistemle 1500 dekar tarım alanının sulanmasının planlandığını belirtti.