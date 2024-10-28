Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Çankırı'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 23:24 Güncelleme: 28.10.2024 - 23:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, B.S.K. idaresindeki 34 HMB 528 plakalı otomobil ile T.T. yönetimindeki 18 ABS 958 plakalı otomobil, Çivi köyü mevkisinde çarpıştı.

        Kazada, sürücü T.T. ile araçta yolcu olarak bulunan T.T. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aslan derbide kükredi!
        Aslan derbide kükredi!
        İsrail'den UNRWA ajansına yasak, İran'a misilleme kararı
        İsrail'den UNRWA ajansına yasak, İran'a misilleme kararı
        G.Saray'dan Beşiktaş'a olay gönderme!
        G.Saray'dan Beşiktaş'a olay gönderme!
        Kayınpederinin ameliyatının ertelenmesine sinirlendi! Doktora saldırdı
        Kayınpederinin ameliyatının ertelenmesine sinirlendi! Doktora saldırdı
        "Hak eden kazandı!"
        "Hak eden kazandı!"
        Okan Buruk, RAMS Park’ta Beşiktaş’a yenilmedi!
        Okan Buruk, RAMS Park’ta Beşiktaş’a yenilmedi!
        Boşandığı eşine kurşun yağdırdı!
        Boşandığı eşine kurşun yağdırdı!
        Sahte polisler yakalandı! 3 gözaltı
        Sahte polisler yakalandı! 3 gözaltı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gürcistan Cumhurbaşkanı ve muhalefet partilerinden seçim protestosu
        Gürcistan Cumhurbaşkanı ve muhalefet partilerinden seçim protestosu
        Önüne gelene çarptı!
        Önüne gelene çarptı!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Milli okçuya hatalı uygulama iddiası!
        Milli okçuya hatalı uygulama iddiası!
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        İstanbul'da makarna yedi
        İstanbul'da makarna yedi
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!

        Benzer Haberler

        Çankırı'da imzalanan protokol ile 1500 dekar arazi sulanacak
        Çankırı'da imzalanan protokol ile 1500 dekar arazi sulanacak
        Çankırı ve ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Çankırı ve ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        CHP Şabanözü İlçe Başkanlığında açıklama
        CHP Şabanözü İlçe Başkanlığında açıklama
        Şabanözü'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Şabanözü'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Şabanözü Meslek Yüksek Okulu açılış tören yapıldı
        Şabanözü Meslek Yüksek Okulu açılış tören yapıldı
        AK Parti Şabanözü ilçe kongresi yapıldı
        AK Parti Şabanözü ilçe kongresi yapıldı