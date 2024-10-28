Çankırı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü T.T. ile araçta yolcu olarak bulunan T.T. yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.S.K. idaresindeki 34 HMB 528 plakalı otomobil ile T.T. yönetimindeki 18 ABS 958 plakalı otomobil, Çivi köyü mevkisinde çarpıştı.

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