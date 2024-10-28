Çankırı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Çankırı'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Çankırı'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, B.S.K. idaresindeki 34 HMB 528 plakalı otomobil ile T.T. yönetimindeki 18 ABS 958 plakalı otomobil, Çivi köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada, sürücü T.T. ile araçta yolcu olarak bulunan T.T. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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