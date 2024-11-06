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        Çankırı'da Kızılay Haftası kutlandı

        Kızılay Haftası'nın Çankırı'da çeşitli etkinliklerle kutlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 14:32 Güncelleme: 06.11.2024 - 14:32
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        Çankırı'da Kızılay Haftası kutlandı
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        Kızılay Haftası'nın Çankırı'da çeşitli etkinliklerle kutlandığı bildirildi.

        Kızılay Çankırı Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamada, her yıl 29 Ekim–4 Kasım tarihleri arasında Türkiye’nin dört bir yanında Kızılay Haftası’nın farklı etkinliklerle kutlandığı belirtildi.

        Kızılay Kadın ve Genç Kızılay teşkilatının büyük bir özveriyle Kızılay ve Kızılaycılık faaliyetleri hakkında kentte eğitimler düzenlediklerini aktarılan açıklamada, "Kızılay Haftası'nda gönüllülerimizle Dr. Refik Saydam İlkokulunda deprem senaryolu büyük bir program yaparak çocuklarımıza Kızılay gönüllüsü olmaları konusunda teşvik ettik. İl merkez başkanlığımızda, Çankırı Lisesi öğrencilerimiz bizleri ziyaret ettiler. İl Merkez Başkanı Ahmet Ulusoy bilgilendirme yaparak gönüllü.org.tr hizmetlerimizin tanıtımını yapmıştır. Ayrıca Genç Kızılay ekibimizin 500 kişilik anlamlı Anıtkabir programı bizleri gururlandırdı. Anıtkabir ziyareti sonrasında ilimizde gönüllü görev yapan öğrencilerimiz Kızılay müzesini ziyaret ederek manevi hazzı yaşayarak ilimizde gönüllü hizmette dört elle sarılmayı hedeflemektedirler. Kızılay Kadın teşkilatımız örnek bir projeye imza atarak geliri deprem bölgesi Nurdağı’nda açılacak olan 100.Yıl Kızılay Kadın Kütüphanesi için kahvaltı programı düzenleyerek ciddi oranda katkı sağladı." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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