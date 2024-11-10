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        Çankırı'da Ülkü Ocakları'nın faaliyetleri anlatıldı

        Çankırı Ülkü Ocakları Başkanı Şükrü Kurt, il başkanlığı faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 11:14 Güncelleme: 10.11.2024 - 12:05
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        Çankırı'da Ülkü Ocakları'nın faaliyetleri anlatıldı
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        Çankırı Ülkü Ocakları Başkanı Şükrü Kurt, il başkanlığı faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

        Ülkü Ocakları İl Başkanlığı'nda düzenlenen programda konuşan Kurt, Ülkü Ocakları'nın eğitim odaklı olduğunu ve günümüz şartlarına uygun şekilde, dijital materyaller ile gençlere internet üzerinden ücretsiz dersler verildiğini söyledi.

        Çankırı Ülkü Ocakları’nın faaliyetlerini anlatan Kurt, her hafta seminer ve İngilizce kursu yapıldığını, bunlara ek olarak sportif faaliyetlerin yapıldığına da dikkat çekti.

        Ülkü Ocakları'nın gençlerin her zaman yanında olduğunu belirten Kurt, gençleri bağımlılıklardan uzak tutmak, sosyalleştirmek ve eğitmek amacıyla Ülkü Ocakları’na davet etti.

        Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde, derin saygı ve üzüntüyle andığını belirten Kurt, tüm gazi ve şehitlere rahmet, minnet ve sonsuz şükranlar sunduğunu kaydetti.

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