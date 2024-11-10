Çankırı'da Ülkü Ocakları'nın faaliyetleri anlatıldı

Çankırı Ülkü Ocakları Başkanı Şükrü Kurt, il başkanlığı faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ülkü Ocakları İl Başkanlığı'nda düzenlenen programda konuşan Kurt, Ülkü Ocakları'nın eğitim odaklı olduğunu ve günümüz şartlarına uygun şekilde, dijital materyaller ile gençlere internet üzerinden ücretsiz dersler verildiğini söyledi.

Çankırı Ülkü Ocakları’nın faaliyetlerini anlatan Kurt, her hafta seminer ve İngilizce kursu yapıldığını, bunlara ek olarak sportif faaliyetlerin yapıldığına da dikkat çekti.