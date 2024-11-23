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        Çankırı'da kar etkili oluyor

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kar etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 18:50 Güncelleme: 23.11.2024 - 19:40
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        Çankırı'da kar etkili oluyor
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        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kar etkili oluyor.

        Sabah saatlerinde ilçe merkezinde görülen sağanak, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.

        Yağışla birlikte ilçe beyaza büründü.

        Çankırı Valiliği, Çerkeş Kaymakamlığı ve Çerkeş Belediye Başkanlığı, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

        Jandarma, polis ve Karayolları ekipleri, Çerkeş-Ankara ve İstanbul-Samsun kara yolunda olası olumsuzluklara karşı hazır bekliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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