Çankırı'da kar etkili oluyor
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kar etkili oluyor.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kar etkili oluyor.
Sabah saatlerinde ilçe merkezinde görülen sağanak, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.
Yağışla birlikte ilçe beyaza büründü.
Çankırı Valiliği, Çerkeş Kaymakamlığı ve Çerkeş Belediye Başkanlığı, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.
Jandarma, polis ve Karayolları ekipleri, Çerkeş-Ankara ve İstanbul-Samsun kara yolunda olası olumsuzluklara karşı hazır bekliyor.
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