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        Çankırı'da lise öğrencileri Çankırı Adliyesi'ni ziyaret etti

        Çankırı Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Çankırı Adliyesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 11:57 Güncelleme: 06.12.2024 - 12:00
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        Çankırı'da lise öğrencileri Çankırı Adliyesi'ni ziyaret etti
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        Çankırı Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Çankırı Adliyesi’ni ziyaret etti.

        Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesi'nde "SBL'de Hedefimi Belirliyorum Projesi" kapsamında hukuk fakültesinde eğitim görme hedefi bulunan 12. sınıf öğrencileri, Çankırı Adliyesi'ne ziyarette bulundu.

        Ziyarette öğrencilere Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesi mezunu avukat Ömer Faruk Karagöz rehberlik etti.

        Karagöz, öğrencilere avukatlık, savcılık ve hakimlik meslekleri hakkında bilgi verdi.

        Çankırı Adliyesi'ndeki bir davaya da gözlemci olarak katılan öğrenciler, adalet ve hukuk alanlarında yürütülen çalışmaları gözlemledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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