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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, AK Parti Çankırı İl Kongresi'nde konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Uluslararası alanda sözü dinlenen, sahada güçlü, masada güçlü ve dünyanın neresinde bir mazlum varsa o mazlumların duasında olan, mazlumlara kol kanat geren bir Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 18:34 Güncelleme: 14.12.2024 - 18:44
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, AK Parti Çankırı İl Kongresi'nde konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Uluslararası alanda sözü dinlenen, sahada güçlü, masada güçlü ve dünyanın neresinde bir mazlum varsa o mazlumların duasında olan, mazlumlara kol kanat geren bir Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye var." dedi.

        Uygur, Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Çankırı 8. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, Türkiye'de AK Parti döneminde yapılan hizmetlere değindi.

        Türkiye'nin ateş çemberindeki bir coğrafyası olduğuna işaret eden Uygur, "Bir taraftan 85 milyonun her birine eser, hizmet götürmeye, hak ve özgürlükler anlamında büyük reformları bir bir hayata geçirmeye devam ederken vesayetle, terörle mücadele ederken, bir taraftan da dış politikada, uluslararası arenada özlemini duyduğumuz, hayalini yaşadığımız bir Türkiye tablosu var. Uluslararası alanda sözü dinlenen, sahada güçlü, masada güçlü ve dünyanın neresinde bir mazlum varsa o mazlumların duasında olan, mazlumlara kol kanat geren bir Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye var." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'nin uluslararası arenada sözünün dinlendiğini vurgulayan Uygur, "Türkiye artık uluslararası siyasette sözü dinlenen, güçlü, vakur bir ülke, vakur bir liderimiz var. Somali-Etiyopya arasındaki arabuluculuğumuz, Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuğumuz, mazlumların yanında olmak, zulme 'dur' demek noktasında uluslararası platformlardaki dik duruşumuz... Allah'ın izniyle 85 milyonun her bir ferdinin desteğiyle bu güçlü teşkilatın dimdik şekilde liderinin yanında, onunla yol yürümesiyle inşallah Türkiye Yüzyılı destanını yazacağız." diye konuştu.

        AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da Suriye'nin 10 gün önceki bulunduğu durumla bugünkü durumu arasında 180 derece fark olduğunu dile getirdi.

        Ensar-muhacir ilişkisinin gereğini 81 vilayette 85 milyon vatan evladının yerine getirdiğini anlatan Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

        "Alnımıza kara leke sürmek isteyenlerin çabalarına kulaklarını, gözlerini kapadı, onları reddetti, ensar ve muhacir olarak üzerine düşeni hakkıyla ifa etti. Çok büyük güven ve istikrar ortamının bölgemize tesis edilmesine bu duruş vesile oldu. Nasıl Halep, Hama, Humus ve Şam aslına kavuştu, oranın insanları kendi vatanlarına döndüyse emin olun Allah'ın izniyle yakın zaman dilimi içerisinde Gazze'den, Filistin'den Kudüs'ten çıkartılan, yerle yeksan edilen, yok edilen insanların yavruları da büyük zaferle evlerine geri dönecektir."

        AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan ise kongrelerin yenilenmenin, kucaklaşmanın, kenetlenmenin, gönül köprülerini yeniden ve daha güçlü tahkim etmenin vesilesi olduğunu kaydetti.

        Salonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Erzurum İl Kongresi'nde yaptığı konuşma da canlı olarak takip edildi.

        Kongreye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Mustafa Köse, AK Parti İl Koordinatörleri Hüseyin Altunsoy ve Ayhan Salman ile partililer katıldı.

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