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        Orta ilçesinde Yerli Malı Haftası kutlandı

        Çankırı'nın Orta ilçesinde Yerli Malı Haftası kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 15:08 Güncelleme: 16.12.2024 - 15:56
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        Orta ilçesinde Yerli Malı Haftası kutlandı
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        Çankırı'nın Orta ilçesinde Yerli Malı Haftası kutlandı.

        Kaymakam Sebahattin Çakır İlkokulu anasınıfı ve ikinci sınıf öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikte, yerli ürünlerin önemine dikkat çekilerek çeşitli sunumlar gerçekleştirildi.

        Kaymakam Erkan Minuz, burada yaptığı açıklamada, yerli üretimin ve tasarrufun önemine vurgu yaparak bu tür etkinliklerin toplumsal bilinçlenmeye katkı sağladığını kaydetti.

        Programa, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Şevki Özdemir, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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