Orta ilçesinde Yerli Malı Haftası kutlandı

Kaymakam Erkan Minuz, burada yaptığı açıklamada, yerli üretimin ve tasarrufun önemine vurgu yaparak bu tür etkinliklerin toplumsal bilinçlenmeye katkı sağladığını kaydetti.

Kaymakam Sebahattin Çakır İlkokulu anasınıfı ve ikinci sınıf öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikte, yerli ürünlerin önemine dikkat çekilerek çeşitli sunumlar gerçekleştirildi.

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